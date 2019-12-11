Уайт рассказал, при каких условиях может обсуждаться реванш Нурмагомедова с Макгрегором
- РИА Новости
«Договорённость о поединке Нурмагомедова с Фергюсоном достигнута. Если Хабиб победит Тони, а Конор Макгрегор — Дональда Серроне, то на повестке дня будет повторный бой Макгрегора и Нурмагомедова», — заявил Уайт в интервью BT Sport.
В первом бою между россиянином и ирландцем, который проходил на турнире UFC 229 в октябре 2018 года, победу одержал Нурмагомедов.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов посетил Мекку.