Уайт рассказал, при каких условиях может обсуждаться реванш Нурмагомедова с Макгрегором

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что обладателю пояса в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову и экс-чемпиону организации в двух дивизионах Конору Макгрегору сначала нужно выиграть свои следующие поединки, чтобы он мог задуматься о проведении реванша между ними.

«Договорённость о поединке Нурмагомедова с Фергюсоном достигнута. Если Хабиб победит Тони, а Конор Макгрегор — Дональда Серроне, то на повестке дня будет повторный бой Макгрегора и Нурмагомедова», — заявил Уайт в интервью BT Sport.

В первом бою между россиянином и ирландцем, который проходил на турнире UFC 229 в октябре 2018 года, победу одержал Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов посетил Мекку.