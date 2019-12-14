«Хьюстон» разгромил «Орландо» в матче НБА, Харден набрал 54 очка
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Встреча прошла в Орландо и завершилась в пользу гостей — 130:107.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, который набрал 54 очка. Его партнёр по команде Расселл Уэстбрук записал в свой актив 23 очка. В составе хозяев 27 очков набрал Эван Фурнье.
В следующем матче «Хьюстон» сыграет с «Детройт Пистонс», а «Мэджик» встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс».
Ранее сообщалось, что «Клипперс» одержал четвёртую победу подряд в НБА благодаря 88 очкам Джорджа и Леонарда на двоих.