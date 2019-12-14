«Хьюстон» разгромил «Орландо» в матче НБА, Харден набрал 54 очка

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«Хьюстон Рокетс» одержал крупную победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Хьюстон» разгромил «Орландо» в матче НБА, Харден набрал 54 очка
  • © Reuters

Встреча прошла в Орландо и завершилась в пользу гостей — 130:107.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, который набрал 54 очка. Его партнёр по команде Расселл Уэстбрук записал в свой актив 23 очка. В составе хозяев 27 очков набрал Эван Фурнье.

В следующем матче «Хьюстон» сыграет с «Детройт Пистонс», а «Мэджик» встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Ранее сообщалось, что «Клипперс» одержал четвёртую победу подряд в НБА благодаря 88 очкам Джорджа и Леонарда на двоих.

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