«Клипперс» одержал четвёртую победу подряд в НБА благодаря 88 очкам Джорджа и Леонарда на двоих

«Лос-Анджелес Клипперс» одолел «Миннесоту Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)

Встреча прошла в Миннеаполисе и завершилась со счётом 124:117 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Лос-Анджелеса» Пол Джордж, набравший 46 очков. Его партнёр по команде Кавай Леонард оформил дабл-дабл из 42 очков и 11 подборов. В составе хозяев дабл-даблом из 39 очков и 12 подборов отметился Карл Энтони Таунс.

Таким образом, «Клипперс» одержал четвёртую победу подряд.

Ранее Лука Дончич установил два рекорда НБА в вынесенном матче в Мехико.