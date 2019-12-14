Передача Радулова не спасла «Даллас» от поражения от «Вегаса» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Даллас Старз» в овертайме проиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Радулова не спасла «Даллас» от поражения от «Вегаса» в матче НХЛ
  • © Reuters

Встреча прошла в Далласе и завершилась со счётом 2:3.

В составе хозяев отличились Тейлор Федун и Джейми Бенн. У «Голден Найтс» шайбы забросили Вильям Карлссон, Чендлер Стивенсон и Макс Пасиоретти. 

Российский нападающий «Старз» Александр Радулов отметился результативной передачей.

Таким образом, трёхматчевая победная серия «Далласа» прервалась.

Ранее сообщалось, что гол Валерия Ничушкина помог «Колорадо Эвеланш» победить «Нью-Джерси Дэвилз» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить