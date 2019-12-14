Передача Радулова не спасла «Даллас» от поражения от «Вегаса» в матче НХЛ

«Даллас Старз» в овертайме проиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Далласе и завершилась со счётом 2:3.

В составе хозяев отличились Тейлор Федун и Джейми Бенн. У «Голден Найтс» шайбы забросили Вильям Карлссон, Чендлер Стивенсон и Макс Пасиоретти.

Российский нападающий «Старз» Александр Радулов отметился результативной передачей.

Таким образом, трёхматчевая победная серия «Далласа» прервалась.

Ранее сообщалось, что гол Валерия Ничушкина помог «Колорадо Эвеланш» победить «Нью-Джерси Дэвилз» в НХЛ.