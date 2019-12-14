Передача Радулова не спасла «Даллас» от поражения от «Вегаса» в матче НХЛ
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Встреча прошла в Далласе и завершилась со счётом 2:3.
В составе хозяев отличились Тейлор Федун и Джейми Бенн. У «Голден Найтс» шайбы забросили Вильям Карлссон, Чендлер Стивенсон и Макс Пасиоретти.
Российский нападающий «Старз» Александр Радулов отметился результативной передачей.
Таким образом, трёхматчевая победная серия «Далласа» прервалась.
Ранее сообщалось, что гол Валерия Ничушкина помог «Колорадо Эвеланш» победить «Нью-Джерси Дэвилз» в НХЛ.