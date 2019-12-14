Гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Нью-Джерси» в НХЛ

Короткая ссылка
«Колорадо Эвеланш» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Нью-Джерси» в НХЛ
  • © Reuters

Встреча прошла в Денвере и завершилась в пользу хозяев — 3:1.

В составе «Эвеланш» отличились россиянин Валерий Ничушкин, а также Габриэль Ландеског и Натан Маккиннон. Гости ответили голом Мирко Мюллера.

Для «Дэвилз» это поражение стало седьмым подряд.

В следующем матче «Колорадо» встретится с «Сент-Луис Блюз», а «Нью-Джерси» сыграет с «Аризона Койотс». 

Ранее хет-трик Артемия Панарина помог «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Сан-Хосе Шаркс» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить