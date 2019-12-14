Гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Нью-Джерси» в НХЛ
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Встреча прошла в Денвере и завершилась в пользу хозяев — 3:1.
В составе «Эвеланш» отличились россиянин Валерий Ничушкин, а также Габриэль Ландеског и Натан Маккиннон. Гости ответили голом Мирко Мюллера.
Для «Дэвилз» это поражение стало седьмым подряд.
В следующем матче «Колорадо» встретится с «Сент-Луис Блюз», а «Нью-Джерси» сыграет с «Аризона Койотс».
Ранее хет-трик Артемия Панарина помог «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Сан-Хосе Шаркс» в матче НХЛ.