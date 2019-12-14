Шайба изуродовала лицо журналистки на хоккейном матче

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Журналистка из Словакии Барбора Жачикова получила серьезные травмы во время матча чемпионата страны между «Банской Бистрицей» и «Попрадом» (1:2).

В результате рикошета шайба вылетела с площадки и попала в лицо девушке, которая находилась за бортиком у красной линии, информирует cas.sk. Итогом инцидента стал перелом кости лица, сотрясение мозга и повреждение глаза.

Врачам предстоит спасти зрение и восстановить функциональность мимических мышц в пораженной области. Чтобы скрыть последствия травмы, Жачиковой придется перенести пластическую операцию. По словам корреспондентки, она не смогла увернуться от шайбы, поскольку делала записи в блокноте.

Ранее сообщалось, что у хоккеиста сборной Швеции нашли злокачественную опухоль.

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