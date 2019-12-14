Нурмагомедов передал собранные в Краснодаре деньги больному ребёнку

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов выручил 600 тыс. рублей за свою пресс-конференцию в Краснодаре.

Как написал спортсмен в своём Instagram, все собранные средства были переданы родителям мальчика, который борется с тяжёлой болезнью. Именно ради помощи ребёнку вход на мероприятие было решено сделать платным, отметил Нурмагомедов.

«Быть может сумма и не большая в его ситуации, но я очень надеюсь что это поможет облегчить мальчику его положение. Тебе желаю скорейшего выздоровления, Давид», — написал чемпион UFC.

Ранее Нурмагомедов рассказал, когда может состояться первая пресс-конференция с Тони Фергюсоном.