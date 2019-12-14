Экс-претендент на титул UFC грубо ответил на критику Волкова
«Нганну снова уклонился от боя со мной? Или мне показалось? Он так хотел со мной встретиться, но слился сразу же, как только я попросил у UFC организовать нашу встречу и согласился на бой с другим соперником. Он забавный», — написал Волков в Twitter.
На это Нганну ответил следующее: «Заткнись, киска».
Ранее менеджер россиянина Иван Банников подтвердил ТАСС, что Нганну струсил драться с его клиентом.
Одновременно стало известно, что 28 марта 2020 года в Коламбусе Нганну померится силами с Жаирзиньо Розенструйком из Суринама. В предыдущий раз француз камерунского происхождения выступил в ММА в июне 2019 текущего года, нокаутировав Жуниора дос Сантоса. В свою очередь, Волков 11 ноября победил в Москве американца Грега Харди.
До этого Нганну заявлял, что именно Волков избегает встречи с ним.