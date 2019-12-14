Экс-претендент на титул UFC грубо ответил на критику Волкова

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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну из Франции резко ответил на заявление россиянина Александра Волкова о его отказе встретиться с ним в октагоне.

«Нганну снова уклонился от боя со мной? Или мне показалось? Он так хотел со мной встретиться, но слился сразу же, как только я попросил у UFC организовать нашу встречу и согласился на бой с другим соперником. Он забавный», — написал Волков в Twitter.

На это Нганну ответил следующее: «Заткнись, киска».

Ранее менеджер россиянина Иван Банников подтвердил ТАСС, что Нганну струсил драться с его клиентом.

Одновременно стало известно, что 28 марта 2020 года в Коламбусе Нганну померится силами с Жаирзиньо Розенструйком из Суринама. В предыдущий раз француз камерунского происхождения выступил в ММА в июне 2019 текущего года, нокаутировав Жуниора дос Сантоса. В свою очередь, Волков 11 ноября победил в Москве американца Грега Харди.

До этого Нганну заявлял, что именно Волков избегает встречи с ним.

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