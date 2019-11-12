Нганну заявил, что Волков избегает боя с ним

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Экс-претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсис Нганну заявил, что россиянин Александр Волков избегает поединка с ним.
Нганну заявил, что Волков избегает боя с ним
  • РИА Новости

«Волков дважды отказался провести со мной бой. Первый раз был в июле 2017 года, а второй — в августе 2018-го. Очевидно, он избегает меня. Что касается боя Александра с Харди, то это был хороший поединок. Конечно, у Харди недостаточно опыта, но он большой и может жёстко ударить. Как бы то ни было, Волков хорошо провёл бой. Он дрался умно, он всегда дерётся умно», — цитирует Нганну MMAJunkie.

В последнем бою на турнире UFC Fight Night 163 Волков одержал победу над Харди единогласным решением судей. После этого россиянина вызвал на бой Нганну.

Ранее Волков высказался по поводу отсутствия у Нурмагомедова флага России во время боёв.

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