Шлеменко готов сбросить вес ради боя с Макгрегором

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Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал, на каких условиях согласился бы на бой с Конором Макгрегором.

По словам спортсмена, ради такой возможности он готов перейти в категорию до 77 кг.

«Сейчас уже меньше таких мыслей. Нужен конкретный стимул. Например, бой за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе или поединок с Макгрегором в категории до 77 кг», — пояснил 35-летний боец «Чемпионату».

В субботу, 14 декабря, Шлеменко проведет бой с американцем Дэвидом Бранчем в Екатеринбурге.

Ранее россиянин заявил, что выступить на ОИ под нейтральным флагом — всё равно что проиграть.

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