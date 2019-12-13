Шлеменко: выступить на ОИ под нейтральным флагом — всё равно что проиграть

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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко высказался против выступления российских спортсменов на Олимпиаде под нейтральным флагом.

По его мнению, участие в Играх на таких условиях равнозначно поражению до старта.

«Это всё равно что сразу ехать проигравшими. То есть проигравшими в общем — для нашей страны и жизни. Нас поставили в такие условия, в которых мы — потерпевшие, пострадавшие. Если кого-то это устраивает… Раньше я не был столь категоричен в этом вопросе. Тоже говорил, что это дело каждого, главное — выступить хорошо. Но сейчас не хотелось бы выпрашивать себе какие-то условия, когда тебя ещё шпыняют постоянно, говорят, что ты не такой, как все», — приводит слова Шлеменко «Чемпионат».

В субботу, 14 декабря, Шлеменко проведет бой с американцем Дэвидом Бранчем в Екатеринбурге.

Ранее россиянин заявил, что не собирается подписывать контракт с UFC.

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