Шлеменко заявил, что не собирается подписывать контракт с UFC

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко сообщил, что не собирается выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Шлеменко заявил, что не собирается подписывать контракт с UFC
  • © пресс-служба RCC

«Я уже не задумаюсь о UFC. Нет такого, что я просыпаюсь с мыслями о UFC. Многие, подписывающиеся в UFC, выпрашивают топов, а получить их не могут. Что касается меня, подписаться в UFC и драться непонятно с кем… Мне сейчас привезли топового бойца, я буду драться в соседнем регионе. Именно это интереснее для меня», — приводит слова Шлеменко РИА Новости.

На счету экс-чемпиона Bellator в среднем весе 59 побед, 13 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.

Его следующим соперником стане американец Дэвид Бранч. Поединок пройдёт 14 декабря в Екатеринбурге.

Ранее Нурмагомедов рассказал, когда может состояться первая пресс-конференция с Фергюсоном.

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