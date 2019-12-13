Тарасова прокомментировала решение Загитовой приостановить карьеру
- РИА Новости
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«Все когда-то уходят, тем более она приостанавливает карьеру, Тутберидзе всё это объяснила. Пока не получается, видимо, перейти этот пубертат, вот и всё», — цитирует Тарасову РИА Новости.
Она также отметила, что у Загитовой действительно есть все возможные звания в фигурном катании.
13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на решение Загитовой.