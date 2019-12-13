Тарасова прокомментировала решение Загитовой приостановить карьеру

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой приостановить карьеру.
Тарасова прокомментировала решение Загитовой приостановить карьеру
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Все когда-то уходят, тем более она приостанавливает карьеру, Тутберидзе всё это объяснила. Пока не получается, видимо, перейти этот пубертат, вот и всё», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Она также отметила, что у Загитовой действительно есть все возможные звания в фигурном катании. 

13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на решение Загитовой.

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