Тарасова прокомментировала решение Загитовой приостановить карьеру

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой приостановить карьеру.

«Все когда-то уходят, тем более она приостанавливает карьеру, Тутберидзе всё это объяснила. Пока не получается, видимо, перейти этот пубертат, вот и всё», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Она также отметила, что у Загитовой действительно есть все возможные звания в фигурном катании.

13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на решение Загитовой.