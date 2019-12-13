Хованцев заявил, что Гараничев испытывал недомогание во время спринта в Хохфильцене

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что Евгений Гараничев испытывал недомогание во время спринтерской гонки на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Я разговаривал с ним после гонки, у него тяжёлое состояние: он рассказал, что на «стойке» его шатало и тошнило. Возможно, это начальная стадия заболевания», — цитирует Хованцева ТАСС.

Он также отметил, что ещё неизвестно, будет ли Гараничев принимать участие в гонке преследования.

В спринте Гараничев занял 44-е место.

Ранее стал известен состав женской сборной России по биатлону на эстафету на этапе КМ в Австрии.