Хованцев заявил, что Гараничев испытывал недомогание во время спринта в Хохфильцене

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что Евгений Гараничев испытывал недомогание во время спринтерской гонки на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Хованцев заявил, что Гараничев испытывал недомогание во время спринта в Хохфильцене
  • © PETTER ARVIDSON, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Я разговаривал с ним после гонки, у него тяжёлое состояние: он рассказал, что на «стойке» его шатало и тошнило. Возможно, это начальная стадия заболевания», — цитирует Хованцева ТАСС.

Он также отметил, что ещё неизвестно, будет ли Гараничев принимать участие в гонке преследования.

В спринте Гараничев занял 44-е место.

Ранее стал известен состав женской сборной России по биатлону на эстафету на этапе КМ в Австрии.

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