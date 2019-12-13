Хованцев заявил, что Гараничев испытывал недомогание во время спринта в Хохфильцене
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«Я разговаривал с ним после гонки, у него тяжёлое состояние: он рассказал, что на «стойке» его шатало и тошнило. Возможно, это начальная стадия заболевания», — цитирует Хованцева ТАСС.
Он также отметил, что ещё неизвестно, будет ли Гараничев принимать участие в гонке преследования.
В спринте Гараничев занял 44-е место.
Ранее стал известен состав женской сборной России по биатлону на эстафету на этапе КМ в Австрии.