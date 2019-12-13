Хованцев оценил выступления российских биатлонистов в спринте в Хохфильцене

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты отечественных спортсменов в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Сегодня Елисеев и Логинов поменялись местами. Они же были третьим и четвёртым ещё и в Эстерсунде. Отличная стрельба, но пока уступаем ногами. Видно, что Логинов добавил ногами, но пока этого недостаточно. Когда будет разбегаться, будет бороться с лидерами», — цитирует Хованцева «Чемпионат».

Он отметил, что Дмитрий Малышко тоже мог хорошо выступить, но его желание реабилитироваться за эстафету в Эстерсунде помешало в некоторых случаях. Что касается Эдуарда Латыпова, то Хованцев обратил внимание на проблему со стрельбой в лежачем положении.

«Очень хороший результат в целом для команды. Хотелось бы, чтобы добавили в лыжном ходе ребята», — добавил Хованцев.

Александр Логинов завоевал бронзу в спринте, Матвей Елисеев стал четвёртым, Дмитрий Малышко — 27-м, Никита Поршнев — 34-м, Евгений Гараничев - 44-м, а Эдуард Латыпов — 75-м.

Ранее Елисеев назвал своим максимумом результат спринта в Хохфильцене.