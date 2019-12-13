Гинер оценил переход 75% акций ЦСКА под контроль компании «ВЭБ»

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер оценил переход 75% акций футбольного клуба под контроль корпорации «ВЭБ.РФ».

«Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что сейчас мы будем партнёрами», — цитирует Гинера РБК.

ВЭБ.РФ является государственным инвестиционным банком, который финансирует проекты развития экономики.

Напомним, что председатель компании «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов заявил, что корпорация конвертирует в акции долг московского футбольного клуба ЦСКА и получит более 75% акций клуба.

После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА занимает четвёртое место в чемпионате, набрав 34 очка.

Ранее сообщалось, что Гинер останется президентом ЦСКА, несмотря на передачу 75% акций клуба компании «ВЭБ».