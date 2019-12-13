Госкорпорация «ВЭБ» приобретёт более 75% акций ФК ЦСКА

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Председатель компании «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов заявил, что корпорация конвертирует в акции долг московского футбольного клуба ЦСКА и получит более 75% акций клуба.
Госкорпорация «ВЭБ» приобретёт более 75% акций ФК ЦСКА
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Было принято очень важное решение, особенно для любителей футбола и болельщиков клуба ЦСКА, о конвертации долга, который был получен клубом для возведения комплекса недвижимости, включая стадион и деловой центр. Мы конвертируем существующий долг клуба в акции, при этом ВЭБ получит свыше 75% акций клуба», — цитирует Шувалова ТАСС.

По его словам, рассчитывается, что это будет временной мерой для возможности развития клуба. Он также подчеркнул, что компания поставила задачу найти для ЦСКА инвестора в ближайшие три года.

ВЭБ.РФ является государственным инвестиционным банком, который финансирует проекты развития экономики.

Ранее сообщалось, что РФС отстранил президента ЦСКА Евгения Гинера от футбола на три месяца за высказывания в адрес главы Департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.

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