Гинер останется президентом ЦСКА, несмотря на передачу 75% акций клуба компании «ВЭБ»

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер сохранит свой пост после того, как корпорация «ВЭБ.РФ» конвертирует в акции долг красно-синих и получит более 75% акций клуба.

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РИА Новости

Как сообщают «Ведомости», руководство компании договорилось с Гинером и он по-прежнему будет управлять клубом. После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА занимает четвёртое место в чемпионате, набрав 34 очка. ВЭБ.РФ является государственным инвестиционным банком, который финансирует проекты развития экономики. Ранее сообщалось, что госкорпорация «ВЭБ» приобретёт более 75% акций ФК ЦСКА.