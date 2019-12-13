Гинер останется президентом ЦСКА, несмотря на передачу 75% акций клуба компании «ВЭБ»
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- РИА Новости
Как сообщают «Ведомости», руководство компании договорилось с Гинером и он по-прежнему будет управлять клубом.
После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА занимает четвёртое место в чемпионате, набрав 34 очка.
ВЭБ.РФ является государственным инвестиционным банком, который финансирует проекты развития экономики.
Ранее сообщалось, что госкорпорация «ВЭБ» приобретёт более 75% акций ФК ЦСКА.