Червиченко: главой ДСИ РФС должен работать человек из правоохранительных органов

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Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко считает, что с работой главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) лучше всего справился бы человек из правоохранительных органов.
Червиченко: главой ДСИ РФС должен работать человек из правоохранительных органов
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«Почему Егорова ещё не отправили в отставку? Не знаю, об этом лучше спросить у руководства РФС. На мой взгляд, главой данной структуры должен быть человек не из судейского корпуса. Безусловно, у него может быть заместитель из этой среды, но было бы лучше, если бы это был работник правоохранительных органов. Например, бывший генерал, который бы присматривал за судьями», — сказал Червиченко в интервью RT.

Ранее Червиченко рассказал, кто должен сменить Егорова на посту главы ДСИ РФС.

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