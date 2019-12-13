Экс-президент «Спартака» высказался об отстранении Гинера от футбола

Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) об отстранении президента столичного ЦСКА Евгения Гинера от любой деятельности, связанной с футболом, на три месяца.

«В комиссии по этике понимают, что слова Гинера имеют под собой справедливую оценку нынешнего состояния дел, поэтому ограничились минимальным и формальным наказанием. Отстранение Евгения Ленноровича придётся на перерыв в чемпионате, а штраф в 1 млн рублей — смешная цифра для главы клуба с бюджетом порядка $50 млн», — сказал Червиченко в интервью RT.

Ранее Червиченко заявил, что согласен со словами Гинера в отношении главы ДСИ РФС Александра Егорова.