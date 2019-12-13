Экс-президент «Спартака» высказался об отстранении Гинера от футбола
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- РИА Новости
«В комиссии по этике понимают, что слова Гинера имеют под собой справедливую оценку нынешнего состояния дел, поэтому ограничились минимальным и формальным наказанием. Отстранение Евгения Ленноровича придётся на перерыв в чемпионате, а штраф в 1 млн рублей — смешная цифра для главы клуба с бюджетом порядка $50 млн», — сказал Червиченко в интервью RT.
Ранее Червиченко заявил, что согласен со словами Гинера в отношении главы ДСИ РФС Александра Егорова.