Балаев сказал, как скоро Нурмагомедову стоит завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Марат Балаев рассказал, когда чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову стоит завершить карьеру.

«Думаю, через пару боёв Хабибу нужно уходить. Но главное — насколько ему самому это нужно. Не уверен, что он кайфует от процесса, когда приходится гонять по 20 кг, а на тренировках постоянно прилетает по голове. Тем более если миллионы на счёте. При этом необходимо осознавать, насколько он повлиял на развитие ММА в Дагестане», — заявил Балаев в интервью RT.

Ранее Балаев назвал причины неудачного выступления россиян на турнире UFC в Москве.