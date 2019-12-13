Балаев сказал, как скоро Нурмагомедову стоит завершить карьеру

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Российский боец смешанного стиля Марат Балаев рассказал, когда чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову стоит завершить карьеру.
Балаев сказал, как скоро Нурмагомедову стоит завершить карьеру
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«Думаю, через пару боёв Хабибу нужно уходить. Но главное — насколько ему самому это нужно. Не уверен, что он кайфует от процесса, когда приходится гонять по 20 кг, а на тренировках постоянно прилетает по голове. Тем более если миллионы на счёте. При этом необходимо осознавать, насколько он повлиял на развитие ММА в Дагестане», — заявил Балаев в интервью RT.

Ранее Балаев назвал причины неудачного выступления россиян на турнире UFC в Москве.

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