Балаев назвал причины неудачного выступления россиян на турнире UFC в Москве
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«Российские бойцы попадают в UFC по знакомству. В результате там оказываются не самые лучшие. Поверьте мне, в России огромное количество талантов, которые могут лучше себя проявить. Тем не менее им очень сложно пробиться даже в российские промоушены, не говоря уже об Абсолютном бойцовском чемпионате», — заявил Балаев и интервью RT.
Ранее Балаев рассказал, заслуживает ли Макгрегор реванша с Нурмагомедовым.