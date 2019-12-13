Балаев назвал причины неудачного выступления россиян на турнире UFC в Москве

Бывший чемпион ACA в полулёгком весе Марат Балаев ответил на вопрос, почему российские бойцы неудачно выступили на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.

«Российские бойцы попадают в UFC по знакомству. В результате там оказываются не самые лучшие. Поверьте мне, в России огромное количество талантов, которые могут лучше себя проявить. Тем не менее им очень сложно пробиться даже в российские промоушены, не говоря уже об Абсолютном бойцовском чемпионате», — заявил Балаев и интервью RT.

Ранее Балаев рассказал, заслуживает ли Макгрегор реванша с Нурмагомедовым.