Балаев рассказал, почему считает Макгрегора легендой

Бывший чемпион ACA в полулёгком весе Марат Балаев рассказал, почему, по его мнению, Конор Макгрегор является легендой в смешанных единоборствах.

«В профессиональном плане — безусловно. Пусть ему немного подыграли, но он взял два пояса. Всегда подкреплял слова делом, выступал с травмированной ногой. Несмотря на все сложности, постоянно делал вес. Он большой молодец. Лично я не достиг таких высот», — заявил Балаев в беседе с RT.

Ранее сообщалось, что Дана Уайт рассказал, при каких условиях может обсуждаться реванш Нурмагомедова с Макгрегором.