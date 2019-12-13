Балаев рассказал, почему считает Макгрегора легендой

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Бывший чемпион ACA в полулёгком весе Марат Балаев рассказал, почему, по его мнению, Конор Макгрегор является легендой в смешанных единоборствах.
Балаев рассказал, почему считает Макгрегора легендой
  • © Агентство городских новостей «Москва»
  • globallookpress.com

«В профессиональном плане — безусловно. Пусть ему немного подыграли, но он взял два пояса. Всегда подкреплял слова делом, выступал с травмированной ногой. Несмотря на все сложности, постоянно делал вес. Он большой молодец. Лично я не достиг таких высот», — заявил Балаев в беседе с RT.

Ранее сообщалось, что Дана Уайт рассказал, при каких условиях может обсуждаться реванш Нурмагомедова с Макгрегором.

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