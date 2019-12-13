Балаев рассказал, почему считает Макгрегора легендой
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«В профессиональном плане — безусловно. Пусть ему немного подыграли, но он взял два пояса. Всегда подкреплял слова делом, выступал с травмированной ногой. Несмотря на все сложности, постоянно делал вес. Он большой молодец. Лично я не достиг таких высот», — заявил Балаев в беседе с RT.
Ранее сообщалось, что Дана Уайт рассказал, при каких условиях может обсуждаться реванш Нурмагомедова с Макгрегором.