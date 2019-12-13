Миронова о бронзе в спринте: я сделала всё, что могла

Россиянка Светлана Миронова прокомментировала завоевание бронзы в спринтерской гонке на 7,5 км на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

«Для меня гонка сложилась хорошо. Я ошиблась всего один раз, у меня много положительных эмоций на этот счёт. Рада, что всё получилось сегодня. Когда я ушла после второго рубежа, мне сказали, что я ухожу лидером. Но у меня силы закончились, хотя я сделала всё, что могла», — приводит слова Мироновой «Чемпионат».

Для 25-летней спортсменки это первая в карьере медаль на Кубке мира.

Ранее сообщалось, что Миронова завоевала бронзу в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене.