Миронова завоевала бронзу в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

Россиянка Светлана Миронова заняла третье место в спринтерской гонке на 7,5 км на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Светлана Миронова

РИА Новости

© Александр Вильф

Российская биатлонистка преодолела дистанцию за 21 минуту 44,8 секунды, допустив один промах. Для 25-летней Мироновой это первая в карьере медаль на Кубке мира. Победу одержала итальянка Доротея Вирер. Второй стала норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Кристина Резцова завершила гонку 19-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 26-й, Тамара Воронина — 60-й, а Лариса Куклина — 69-й. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.