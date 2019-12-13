Миронова завоевала бронзу в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
- Светлана Миронова
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Российская биатлонистка преодолела дистанцию за 21 минуту 44,8 секунды, допустив один промах. Для 25-летней Мироновой это первая в карьере медаль на Кубке мира.
Победу одержала итальянка Доротея Вирер. Второй стала норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд.
Кристина Резцова завершила гонку 19-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 26-й, Тамара Воронина — 60-й, а Лариса Куклина — 69-й.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.