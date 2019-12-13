Миронова завоевала бронзу в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

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Россиянка Светлана Миронова заняла третье место в спринтерской гонке на 7,5 км на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Миронова завоевала бронзу в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
  • Светлана Миронова
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Российская биатлонистка преодолела дистанцию за 21 минуту 44,8 секунды, допустив один промах. Для 25-летней Мироновой это первая в карьере медаль на Кубке мира.

Победу одержала итальянка Доротея Вирер. Второй стала норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Кристина Резцова завершила гонку 19-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 26-й, Тамара Воронина — 60-й, а Лариса Куклина — 69-й.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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