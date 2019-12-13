Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на этап КМ в Давосе
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- РИА Новости
В список заявленных спортсменов, который Вяльбе опубликовала в своём Instagram, вошли:
— мужская команда: Александр Большунов, Глеб Ретивых, Андрей Краснов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Андрей Собакарев, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Илья Порошкин;
— женская команда: Наталья Непряева, Нина Дуботолкина, Христина Мацокина, Ольга Кучерук, Екатерина Смирнова, Анна Грухвина, Ольга Царёва, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко.
Соревнования этапа в Давосе пройдут 14 и 15 декабря.
Ранее сообщалось, что глава лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе за свои слова о решении WADA.