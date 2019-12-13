Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на этап КМ в Давосе

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила состав сборной России на второй в сезоне этап Кубка мира, который пройдёт в швейцарском Давосе.

© Григорий Сысоев

РИА Новости

В список заявленных спортсменов, который Вяльбе опубликовала в своём Instagram, вошли: — мужская команда: Александр Большунов, Глеб Ретивых, Андрей Краснов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Андрей Собакарев, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Илья Порошкин; — женская команда: Наталья Непряева, Нина Дуботолкина, Христина Мацокина, Ольга Кучерук, Екатерина Смирнова, Анна Грухвина, Ольга Царёва, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко. Соревнования этапа в Давосе пройдут 14 и 15 декабря. Ранее сообщалось, что глава лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе за свои слова о решении WADA.