Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на этап КМ в Давосе

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила состав сборной России на второй в сезоне этап Кубка мира, который пройдёт в швейцарском Давосе.
Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на этап КМ в Давосе
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

В список заявленных спортсменов, который Вяльбе опубликовала в своём Instagram, вошли:

— мужская команда: Александр Большунов, Глеб Ретивых, Андрей Краснов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Андрей Собакарев, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Илья Порошкин;

— женская команда: Наталья Непряева, Нина Дуботолкина, Христина Мацокина, Ольга Кучерук, Екатерина Смирнова, Анна Грухвина, Ольга Царёва, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко.

Соревнования этапа в Давосе пройдут 14 и 15 декабря.

Ранее сообщалось, что глава лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе за свои слова о решении WADA.

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