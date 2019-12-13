Черчесов считает, что VAR негативно влияет на динамику футбольных матчей

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о системе видеопомощи арбитрам (VAR).

«Недавно был на матче «Динамо» — «Ростов», смотрел ряд других игр. На мой взгляд, длительные паузы никому не идут на пользу. Пропадает динамика игры, её ритм. Если в течение пяти минут арбитры на поле и у видеоэкранов не могут определить, был пенальти или нет, то не стоит его назначать», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Он отметил, что главной пользой от использования VAR является исправление грубых ошибок арбитров.

«Но сегодня мы видим чрезмерное затягивание времени. Футболисты ждут — и после пяти минут уже не знают, радоваться им или нет. Эмоций нет ни у той команды, ни у другой. Это же плохо. Но, наверное, соответствующие специалисты сейчас думают, как всё сделать более чётко и грамотно», — добавил главный тренер сборной России.

VAR была официально включена в правила футбола в 2018 году после тестового использования на ряде локальных и международных турниров.

Ранее сообщалось, что бывший глава ДСИ РФС высказался за изменение правил об офсайде.