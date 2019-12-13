Нурмагомедов: Мейвезер — великий, но я готовлюсь к Фергюсону

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов признался, что пока не думает о бое против одного из лучших боксёров в истории вне зависимости от категорий Флойда Мейвезера.

«Я подписал контракт, чтобы драться 18 апреля с Тони Фергюсоном, так что ни о боксе, ни о Мейвезере я пока не думаю. У меня очень серьезный соперник, и надо пройти это испытание. А потом посмотрим. А бокс — этот вид спорта Мейвезера, он занимается этим всю жизнь, он лучший в этом деле. 50 боев — 50 побед. Мейвезер — один из величайших бойцов всех времен. Именно в боксе с ним будет тяжело. Я сфокусирован на поединке с Фергюсоном», — приводит слова россиянина «Спорт-Экспресс».

Ранее Нурмагомедов рассказал, когда начнёт усиленную подготовку к бою с Фергюсоном.

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