Ярошик: российские клубы провалились в еврокубках

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Экс-полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик назвал провалом выступление российских клубов в евросезоне-2019/20.

Чешский футболист признался, что надеялся на проход кого-то из представителей России в плей-офф.

«Можно ли назвать такие выступления российских команд провалом? Я думаю, что да. Но в Лиге чемпионов, например, «Зениту» не хватало фарта. Ожидал, что какая-нибудь команда пробьётся в следующий этап. Могу сказать, что это провал», — приводит слова Ярошика Sport24.

Спортсмен также предположил, что российские команды отдают предпочтение отечественному чемпионату перед евротурнирами.

«Может быть, им нужно концентрироваться, больше отдавать себя. Мне кажется, что они концентрируются больше на российском чемпионате, возможно, потому что он непростой, тяжело завоевать путёвку в еврокубки», — констатировал бывший игрок сборной Чехии.

Ранее определились все участники 1/16 финала Лиги Европы.

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