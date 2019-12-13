Гончаренко: есть сожаление от выступления в ЛЕ-2019/20

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча шестого тура групповой стадии Лиги Европы с «Эспаньолом» в Барселоне (1:0).

Единственный гол в этой встрече провёл ближе к концу хорватский легионер москвичей Никола Влашич. Успех позволил подопечным Гончаренко набрать пять очков. При этом они заняли четвёртое место в своей группе и завершили борьбу.

«Очень интересная игра для болельщиков, моменты у ворот обеих команд. В прошлых играх не хватало везения, сегодня вернулось. Но победу заслуживали. Вышли провести 90 минут на высоком уровне, с хорошим настроением уходим в отпуск. Но есть сожаление от того, как выступили в этой группе. Она была ровная», — приводит слова белорусского специалиста «Чемпионат».

Ранее определились все участники 1/16 финала Лиги Европы.