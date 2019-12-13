Рябинский: из-за Джошуа бой с Руисом получился скучным

Короткая ссылка
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился мнением о поединке британского боксёра-тяжеловеса Энтони Джошуа и мексиканца Энди Руиса.

7 декабря в Саудовской Аравии Джошуа уверенно победил Руиса по очкам, взяв реванш за поражение в их первом бою и вернув себе чемпионские титулы по версиям WBO, WBA и IBF.

«Джошуа был инициатором того, что поединок получился скучным и никому не интересным. Тем не менее он уверенно, на классе забрал пояса. Понятно, что для зрителей это была не слишком захватывающая схватка. Но бокс не балет, зрелищность вторична. Так что он всё сделал правильно», — сказал Рябинский в интервью RT.

Ранее боксёр Александр Поветкин сообщил, собирается ли драться с бойцом ММА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить