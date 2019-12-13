Рябинский: из-за Джошуа бой с Руисом получился скучным

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился мнением о поединке британского боксёра-тяжеловеса Энтони Джошуа и мексиканца Энди Руиса.

7 декабря в Саудовской Аравии Джошуа уверенно победил Руиса по очкам, взяв реванш за поражение в их первом бою и вернув себе чемпионские титулы по версиям WBO, WBA и IBF.

«Джошуа был инициатором того, что поединок получился скучным и никому не интересным. Тем не менее он уверенно, на классе забрал пояса. Понятно, что для зрителей это была не слишком захватывающая схватка. Но бокс не балет, зрелищность вторична. Так что он всё сделал правильно», — сказал Рябинский в интервью RT.

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