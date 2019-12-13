Бубнов: наши клубы выступили в Европе максимально плохо

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Известный в прошлом защитник московского «Спартака» и сборной СССР по футболу Александр Бубнов критически оценил выступление российских клубов в евросезоне-2019/2020.

«Как определяется уровень чемпионата? Результатами его представителей в еврокубках. Наши клубы выступили максимально плохо — из шести участников ни один не добрался до весенних стадий… Вот такой и есть уровень РПЛ и местных команд», — приводит слова эксперта Sportbox.

Кроме того, Бубнов объяснил, что помогало советским командам успешнее играть с соперниками из Европы.

«В своё время Константин Бесков показывал нам финалы еврокубков, расшифровывал ТТД участников, чтобы мы старались играть так же. И когда наши цифры приближались к их, результаты на международной арене были соответствующими. А внутри страны только киевское «Динамо» могло играть на таком уровне», — заключил Бубнов.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» оказался единственной российской футбольной командой, закончившей еврокубковую кампанию сезона-2019/20 без отрицательного баланса.

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