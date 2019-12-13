Берг: 0:3 в матче Лиги Европы против «Хетафе» в Испании — это очень плохо

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг назвал «очень плохим» итоговый результат гостевого матча против испанского «Хетафе» в шестом раунде группового этапа Лиги Европы-2019/20.

«У нас были шансы до 75-й минуты. Да, кроме одной подачи в первом тайме, вспомнить стопроцентные моменты сложно, мы ожидали большего друг от друга и гораздо более приятного результата. Но 0:3, конечно, это очень плохо», — цитирует «Чемпионат» шведского легионера «быков».

Впервые с сезона-2001/02 ни один российский клуб не пробился в весеннюю стадию еврокубков.

Ранее сообщалось, что наставник «Краснодара» Сергей Матвеев назвал поражение от «Хетафе» заслуженным.