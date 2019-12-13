Наставник «Краснодара»: «Хетафе» победил заслуженно в решающем матче ЛЕ
«Хетафе» победил заслуженно, но до 75-й минуты была равная игра. Были обоюдные подходы. Мы ожидали плотного матча, так как «Хетафе» играет в плотный футбол. После пропущенного мяча упустили инициативу и проиграли. Обидно, но что поделать. Это футбол», — приводит слова специалиста «Чемпионат».
По словам Матвеева, многочасовая задержка вылета в Испанию из-за тумана в Краснодаре не стала главной причиной неудачи.
«Не могу сказать, что это сыграло решающую роль. «Хетафе» — очень дисциплинированная команда. Мы не ожидали лёгкой прогулки. Понимали, что будет сложно. Вышли играть в двух форвардов. Понимали, что нужно побеждать», — пояснил тренер.
Ранее сообщалось, что российские клубы не сыграют весной в еврокубках впервые с сезона-2001/02.