Наставник «Краснодара»: «Хетафе» победил заслуженно в решающем матче ЛЕ

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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после крупного гостевого поражения от «Хетафе» в шестом туре группового этапа Лиги Европы (0:3) прокомментировал исход матча.

«Хетафе» победил заслуженно, но до 75-й минуты была равная игра. Были обоюдные подходы. Мы ожидали плотного матча, так как «Хетафе» играет в плотный футбол. После пропущенного мяча упустили инициативу и проиграли. Обидно, но что поделать. Это футбол», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

По словам Матвеева, многочасовая задержка вылета в Испанию из-за тумана в Краснодаре не стала главной причиной неудачи.

«Не могу сказать, что это сыграло решающую роль. «Хетафе» — очень дисциплинированная команда. Мы не ожидали лёгкой прогулки. Понимали, что будет сложно. Вышли играть в двух форвардов. Понимали, что нужно побеждать», — пояснил тренер.

Ранее сообщалось, что российские клубы не сыграют весной в еврокубках впервые с сезона-2001/02.

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