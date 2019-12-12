Хоркина — о санкциях WADA: ребята немного нюх потеряли

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина считает, что России необходимо до конца бороться за свои права в деле о санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Хоркина — о санкциях WADA: ребята немного нюх потеряли
  • РИА Новости

«Нужно бороться до конца, как мы всегда делаем на международных соревнованиях. Россию никогда не победить, она всегда была сильной, великой страной и спортивной державой. Флаг и гимн — это государственные символы. Они совсем обалдели просто! WADA была создана для того, чтобы бороться с допингом, а не ущемлять права государства и тем более спортсменов. Если не будет атлетов, то зачем вообще эта организация нужна? В конце концов, существует Олимпийская хартия. Ребята немного нюх потеряли. Да, существуют вопросы, есть проблемы, и не только в России, но и во всём мире. Но при чем тут вся страна и её символы?» — приводит слова Хоркиной РИА Новости.

Россия получила четырёхлетнее отстранение от крупных международных соревнований за махинации с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее тренер рассказал, как Устюгов отреагировал на решение WADA по России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить