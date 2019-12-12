Хоркина — о санкциях WADA: ребята немного нюх потеряли

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина считает, что России необходимо до конца бороться за свои права в деле о санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Нужно бороться до конца, как мы всегда делаем на международных соревнованиях. Россию никогда не победить, она всегда была сильной, великой страной и спортивной державой. Флаг и гимн — это государственные символы. Они совсем обалдели просто! WADA была создана для того, чтобы бороться с допингом, а не ущемлять права государства и тем более спортсменов. Если не будет атлетов, то зачем вообще эта организация нужна? В конце концов, существует Олимпийская хартия. Ребята немного нюх потеряли. Да, существуют вопросы, есть проблемы, и не только в России, но и во всём мире. Но при чем тут вся страна и её символы?» — приводит слова Хоркиной РИА Новости.

Россия получила четырёхлетнее отстранение от крупных международных соревнований за махинации с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее тренер рассказал, как Устюгов отреагировал на решение WADA по России.