Тренер рассказал, как Устюгов отреагировал на решение WADA по России

Короткая ссылка
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о реакции Сергея Устюгова на отстранение России от крупных международных соревнований.
Тренер рассказал, как Устюгов отреагировал на решение WADA по России
  • РИА Новости

«Это решение WADA сильно влияет на тех, кто давно является членом сборной. Сейчас Устюгов находится в совсем другом настроении, чем несколько дней назад в Лиллехаммере. Там он был счастлив и весел. А теперь это уже не тот Сергей. Тяжело видеть это», — цитирует Крамера NRK.

Устюгов не был приглашён на Олимпийские игры — 2018 в Пхёнчхане из-за санкций в отношении российского спорта.

Ранее сообщалось, что Ганус рассказал, как Россия будет обжаловать решение WADA в CAS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить