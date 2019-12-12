Тренер рассказал, как Устюгов отреагировал на решение WADA по России

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о реакции Сергея Устюгова на отстранение России от крупных международных соревнований.

«Это решение WADA сильно влияет на тех, кто давно является членом сборной. Сейчас Устюгов находится в совсем другом настроении, чем несколько дней назад в Лиллехаммере. Там он был счастлив и весел. А теперь это уже не тот Сергей. Тяжело видеть это», — цитирует Крамера NRK.

Устюгов не был приглашён на Олимпийские игры — 2018 в Пхёнчхане из-за санкций в отношении российского спорта.

Ранее сообщалось, что Ганус рассказал, как Россия будет обжаловать решение WADA в CAS.