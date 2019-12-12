СМИ: В РФС намерены отстранить Гинера от любой футбольной деятельности
- РИА Новости
По информации Telegram-канала «Мутко против», в РФС хотят отстранить Гинера от любой футбольной деятельности. В частности, лишить должности главы финансового комитета организации.
Причиной возможных санкций в отношении президента ЦСКА стали его высказывания в адрес Александра Егорова. В одном из своих интервью Гинер назвал главу департамента судейства «конченым негодяем» и призвал «застрелиться».
Ранее председатель судейского комитета РФС отметил главные проблемы в работе судей.