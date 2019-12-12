СМИ: В РФС намерены отстранить Гинера от любой футбольной деятельности

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Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер может быть отстранён от любой футбольной деятельности за высказывания о главе департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александре Егорове.
СМИ: В РФС намерены отстранить Гинера от любой футбольной деятельности
  • РИА Новости

По информации Telegram-канала «Мутко против», в РФС хотят отстранить Гинера от любой футбольной деятельности. В частности, лишить должности главы финансового комитета организации.

Причиной возможных санкций в отношении президента ЦСКА стали его высказывания в адрес Александра Егорова. В одном из своих интервью Гинер назвал главу департамента судейства «конченым негодяем» и призвал «застрелиться».

Ранее председатель судейского комитета РФС отметил главные проблемы в работе судей.

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