Председатель судейского комитета РФС отметил главные проблемы в работе судей

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц высказался о главных проблемах в работе отечественных арбитров.

«Я вижу причину проблем арбитража в том, что на смену разрушенной советской системе не пришла современная система подготовки и удержания судей в профессии. Речь о судейском корпусе в целом, а не только о его элите. Последние десятилетия судейство в России существовало в режиме ручного управления и держалось на инерции. Проблемы судейского корпуса нам всем очевидны, нет нужды в слишком долгом перечислении. Главные из них — это отсутствие системы подготовки и встраивания молодёжи в профессиональное сообщество, также отсутствие карьерного лифта для начинающих судей, отсутствие прозрачной системы назначений арбитров на поединки и отсутствие денег на нижнем уровне судейского корпуса, которые бы позволили начинающим арбитрам сфокусироваться на профессиональном совершенствовании. Нет системы долгосрочной мотивации судей, чёткого описания понятия «конфликт интересов» применительно к судейству, что позволило бы избежать многих скандалов. Очень плохо влияет тотальное незнание английского, что изолирует наш судейский корпус от всего мирового футбольного сообщества», — приводит слова Хачатурянца официальный сайт РФС.

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС рассмотрит высказывания Гинера в адрес Егорова.