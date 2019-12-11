Председатель судейского комитета РФС отметил главные проблемы в работе судей

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Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц высказался о главных проблемах в работе отечественных арбитров.
Председатель судейского комитета РФС отметил главные проблемы в работе судей
  • РИА Новости

«Я вижу причину проблем арбитража в том, что на смену разрушенной советской системе не пришла современная система подготовки и удержания судей в профессии. Речь о судейском корпусе в целом, а не только о его элите. Последние десятилетия судейство в России существовало в режиме ручного управления и держалось на инерции. Проблемы судейского корпуса нам всем очевидны, нет нужды в слишком долгом перечислении. Главные из них — это отсутствие системы подготовки и встраивания молодёжи в профессиональное сообщество, также отсутствие карьерного лифта для начинающих судей, отсутствие прозрачной системы назначений арбитров на поединки и отсутствие денег на нижнем уровне судейского корпуса, которые бы позволили начинающим арбитрам сфокусироваться на профессиональном совершенствовании. Нет системы долгосрочной мотивации судей, чёткого описания понятия «конфликт интересов» применительно к судейству, что позволило бы избежать многих скандалов. Очень плохо влияет тотальное незнание английского, что изолирует наш судейский корпус от всего мирового футбольного сообщества», — приводит слова Хачатурянца официальный сайт РФС.

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС рассмотрит высказывания Гинера в адрес Егорова.

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