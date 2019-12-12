Захарова назвала санкции WADA политической кампанией против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отстранение отечественных спортсменов от крупных спортивных соревнований является политической кампанией против России.

«Мы не скрывали того, что в сфере в том числе спорта у нас есть проблемы. Но ситуация заключается в том, что подобные проблемы существуют в спортивной среде без исключения всех стран мира. Но почему именно Россия становится в фокусе борьбы с допингом, это вызывает большие вопросы. У нас есть чёткое понимание, что на протяжении многих лет Россия становится центром проведения подобных политических кампаний. Я, честно говоря, даже не знаю, кто бы смог это отрицать, потому что если есть проблемы во всех государствах, а мишенью выбирается только одно, то в этом, безусловно, есть политика. Иного объяснения найти невозможно», — цитирует Захарову ТАСС.

Россия была отстранена от крупных международных спортивных соревнований за махинации с базой данных московской лаборатории.

Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что российские спортивные чиновники подставили высшее руководство страны.