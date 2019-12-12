Захарова назвала санкции WADA политической кампанией против России

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отстранение отечественных спортсменов от крупных спортивных соревнований является политической кампанией против России.
Захарова назвала санкции WADA политической кампанией против России
  • РИА Новости

«Мы не скрывали того, что в сфере в том числе спорта у нас есть проблемы. Но ситуация заключается в том, что подобные проблемы существуют в спортивной среде без исключения всех стран мира. Но почему именно Россия становится в фокусе борьбы с допингом, это вызывает большие вопросы. У нас есть чёткое понимание, что на протяжении многих лет Россия становится центром проведения подобных политических кампаний. Я, честно говоря, даже не знаю, кто бы смог это отрицать, потому что если есть проблемы во всех государствах, а мишенью выбирается только одно, то в этом, безусловно, есть политика. Иного объяснения найти невозможно», — цитирует Захарову ТАСС.

Россия была отстранена от крупных международных спортивных соревнований за махинации с базой данных московской лаборатории.

Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что российские спортивные чиновники подставили высшее руководство страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить