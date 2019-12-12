Шевнина стала пятой в суперспринте на этапе Кубка IBU в Риднау

Россиянка Полина Шевнина заняла первое место в суперспринте на втором в сезоне этапе Кубка IBU в итальянском Риднау.

Российская биатлонистка преодолела дистанцию за 16 минут 38,2 секунды.

Победу одержала шведка Ингела Андерссон. Второй стала украинка Анастасия Меркушина. Тройку призёров замкнула француженка Лу Жанмонно.

Россиянка Екатерина Глазырина заняла восьмое место, Наталья Гербулова — 12-е, Анастасия Поршнева — 16-е, а Ирина Старых — 22-е.

В мужском суперспринте лучшим из представителей России стал Карим Халили, занявший 14-е место. Кирилл Стрельцов — 15-й, Василий Томшин — 19-й, а Ильнах Мухамедзянов — 30-й.

Победил норвежец Ларс-Хельге Биркеланд. Второе место занял итальянец Руди Дзини. Тройку призёров замкнул Мартен Перийя-Боттоне.

Ранее сообщалось, что Александр Касперович высказал мнение, что Старых нужна была сборной России на этапе КМ в Эстерсунде.