Смородская: уровень РПЛ очень снизился, конкуренции всё меньше и меньше

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская, отвечая на вопрос о возможном трансфере Алексея Миранчука в европейский клуб, высказала мнение об уровне Российской премьер-лиги (РЛП).

«А насколько Миранчук готов к острой конкурентной борьбе? Все привыкли играть в комфортных, тепличных условиях. В Европе футбол совсем другой. Очень сложно прогнозировать. Не готова сказать, сможет ли талантливый российский футболист адаптироваться в Европе. Надо поднимать уровень нашего чемпионата. Сейчас он реально низкий. Ещё совсем недавно в РПЛ выступали звезды — Халк, Витсель, Диарра. Да много кто. Против них было тяжело играть, рядом с ними молодёжь росла и прогрессировала. А сейчас... РПЛ деградирует. Согласна, это наиболее правильное слово», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что выходом из данной ситуации может быть полная отмена лимита на легионеров, что позволит поднять уровень конкуренции за места в команде.

«Все лимиты на легионеров только вредят футболу. К сожалению, движение какое-то началось. Но очень поздно — десять лет потеряно. Просто потеряно», — добавила экс-президент «Локомотива».

С сезона-2020/21 формат лимита на легионеров будет изменён с «6 + 5», согласно которому на поле могли находиться не более шести иностранцев, на «8 + 17», который предусматривает восемь легионеров в заявке, притом что во время матча могут быть задействованы все эти игроки.

Ранее Станислав Черчесов высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.