Черчесов рассказал, как выступления во Франции изменили Головина
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«Сильно ли изменила Головина игра во Франции? Вообще, если брать физические характеристики, то почти ничего не изменилось. Головин как был самым интенсивным футболистом на чемпионате мира, так и остался. Другое дело, что Александр взрослеет. То же самое происходило бы и в ЦСКА, но да, чемпионат Франции, в котором Головин стабильно играет, превращает его не в ситуативного футболиста, показывающего высокий класс через раз, а в стабильного исполнителя», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».
Он отметил, что Головину нужно каждый свой матч проводить на максимальном уровне, чтобы его организм адаптировался, и чтобы этот уровень стал для него нормой.
«Грубо говоря, каждую неделю проводить матчи с интенсивностью Лиги чемпионов, работать на пределе. С точки зрения динамики «Лион» или «Ницца» ничем не отличаются от «ПСЖ». Сам Головин говорил, что ни одного защитника он просто так не обгонит, в отличие от чемпионата России», — добавил специалист.
23-летний россиянин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. С тех пор в его активе семь голов и семь голевых передач в 50 матчах за клуб.
Ранее Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении Игоря Акинфеева в сборную России.