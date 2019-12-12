Черчесов рассказал, как выступления во Франции изменили Головина

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о влиянии на полузащитника Александра Головина его выступлений за «Монако» во французской Лиге 1.

«Сильно ли изменила Головина игра во Франции? Вообще, если брать физические характеристики, то почти ничего не изменилось. Головин как был самым интенсивным футболистом на чемпионате мира, так и остался. Другое дело, что Александр взрослеет. То же самое происходило бы и в ЦСКА, но да, чемпионат Франции, в котором Головин стабильно играет, превращает его не в ситуативного футболиста, показывающего высокий класс через раз, а в стабильного исполнителя», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Он отметил, что Головину нужно каждый свой матч проводить на максимальном уровне, чтобы его организм адаптировался, и чтобы этот уровень стал для него нормой.

«Грубо говоря, каждую неделю проводить матчи с интенсивностью Лиги чемпионов, работать на пределе. С точки зрения динамики «Лион» или «Ницца» ничем не отличаются от «ПСЖ». Сам Головин говорил, что ни одного защитника он просто так не обгонит, в отличие от чемпионата России», — добавил специалист.

23-летний россиянин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. С тех пор в его активе семь голов и семь голевых передач в 50 матчах за клуб.

Ранее Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении Игоря Акинфеева в сборную России.