Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении Акинфеева в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева к выступлениям за национальную команду.

«Если принял он решение по той или иной причине остановить историю со сборной, это его право», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Он отметил, что не стал сравнивать эту ситуацию с возвращением Сергея Игнашевича перед чемпионатом, поскольку до того ему не приходилось работать непосредственно с Игнашевичем как с игроком, тогда как с Акинфеевым они прошли «долгий путь».

«У нас не те отношения, чтобы намёками разговаривать. Убеждён, что, если у Игоря что-то изменится, он прямо об этом скажет. Если у него что-то изменится, первым человеком, который узнает об этом, стану я. А затем уже и общественность», — добавил специалист.

33-летний Акинфеев завершил выступления за национальную команду после чемпионата мира 2018 года в России. В некоторых российских СМИ появилась информация, что вратарь может вернуться в сборную для выступления на чемпионате Европы 2020 года.

Ранее Борис Игнатьев прокомментировал возможное выступление сборной России под нейтральным флагом на чемпионате мира — 2022 в Катаре.