Скобрев: WADA прививает ненависть к себе и России

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Чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев высказал мнение, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) своей деятельностью прививает мировому сообществу ненависть и к самой организации, и к России.
Скобрев: WADA прививает ненависть к себе и России
  • Reuters

«WADA вместо помощи прививает ненависть к этой организации и к нашей стране в целом. Возможно, это как-то объединит нас и тем атлетам, которые будут допущены к участию в соревнованиях, только придаст дополнительных сил. Я уверен, что 90 с лишним процентов спортсменов из нашей страны чистые. Доказанные случаи манипуляций с допингом ещё не говорят о том, что это было системно, что происходило с каждым, тем более когда ещё ничего не доказано. Поэтому понятно, что ведётся какая-то борьба по отношению к нашей стране... и для этого, помимо прочего, используется спорт», — заявил Скобрев RT.

Ранее он высказал мнение о влиянии санкций WADA на спортсменов.

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