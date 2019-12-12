Скобрев о решении WADA: нельзя чесать всех спортсменов под одну гребёнку

Чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев высказал мнение о влиянии санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) на спортсменов.

«Ни я, ни наши спортивные руководители не отрицают, что какие-то манипуляции проводились. Но нельзя всех чесать под одну гребёнку и создавать условия такого напряжения, когда спортсмен должен готовиться, должен думать о том, как улучшить свои показатели, а вместо этого ему приходится размышлять о том, какое будет следующее слушание и что на нём сказать», — заявил Скобрев RT.

Он отметил, что, кроме правды, говорить, в принципе, спортсменам и нечего, поскольку вся информация зафиксирована в протоколах, которые сдаются с допинг-тестами за границей.

«Это, конечно, безумие. Если у WADA есть желание реально помочь спортсменам, так помогите, а не мешайте ребятам готовиться к Играм и создавать реальную конкуренцию», — добавил конькобежец.

Ранее он высказал мнение об экс-главе московской лаборатории, информаторе WADA Григории Родченкове.