Скобрев: нашёлся какой-то неадекватный Родченков со своим списком
- Reuters
«Даже если говорить об обвинениях в мою сторону, то я лет 20 выступал на соревнованиях, тренировался у самых разных специалистов, в том числе у американских, итальянских и голландских, и все мои допинг-пробы были в основном взяты за границей. И всё равно нашёлся какой-то неадекватный Родченков со своим списком, который решил, что я вхожу в группу сомнительных атлетов из России. Это неприятная история, и таких у нас много», — рассказал Скобрев RT.
Ранее он высказал мнение о том, каким образом WADA защищает права спортсменов.