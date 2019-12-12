Скобрев: нашёлся какой-то неадекватный Родченков со своим списком

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Чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев высказал мнение об экс-главе московской лаборатории, информаторе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григории Родченкове, на основании показаний которого в 2017 году спортсмен был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи.
Скобрев: нашёлся какой-то неадекватный Родченков со своим списком
  • Reuters

«Даже если говорить об обвинениях в мою сторону, то я лет 20 выступал на соревнованиях, тренировался у самых разных специалистов, в том числе у американских, итальянских и голландских, и все мои допинг-пробы были в основном взяты за границей. И всё равно нашёлся какой-то неадекватный Родченков со своим списком, который решил, что я вхожу в группу сомнительных атлетов из России. Это неприятная история, и таких у нас много», — рассказал Скобрев RT.

Ранее он высказал мнение о том, каким образом WADA защищает права спортсменов.

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