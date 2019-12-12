Скобрев о защите спортсменов: какую помощь им оказывает WADA?

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Чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев высказал мнение о том, каким образом Всемирное антидопинговое агентство (WADA) защищает права спортсменов.
Скобрев о защите спортсменов: какую помощь им оказывает WADA?
  • РИА Новости

«С одной стороны, WADA защищает спортсменов. Но как их защищают? Допуск на прошедшие Олимпийские игры в Южной Корее некоторые наши атлеты получили только за несколько дней или даже часов до начала соревнований. Каким бы ни был сильным спортсмен, как он может жить в таком стрессе, не понимая, разрешат ему выступать или нет? Какую помощь WADA оказывает?» — заявил Скобрев RT.

Ранее сообщалось, что спортсмены из США готовят акции протеста из-за решения WADA по России.

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