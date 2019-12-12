В Майкопе пройдёт Кубок России по дзюдо среди мужчин и женщин

Кубок России по дзюдо среди мужчин и женщин пройдёт в столице Адыгеи с 13 по 15 декабря, сообщают «Юга.ру».

«Соревновательная программа Кубка России по дзюдо — 2019 рассчитана на три дня. Первыми на татами выйдут мужчины в весовых категориях 60 и 66 кг и женщины в категориях 48 и 52 кг. 14 декабря выступят спортсмены в весе до 73 и 81 кг, а также женщины в весе до 57 и 63 кг. 15 декабря определятся победители и призёры у тяжеловесов: в категориях до 90, 100 и свыше 100 кг у мужчин и до 70, 78 и свыше 78 кг у женщин», — отметили в Федерации дзюдо России.

Состязания пройдут во дворце спорта Адыгейского государственного университета, который носит имя основателя майкопской школы дзюдо Якуба Коблева.

В турнире 2019 года примут участие сильнейшие спортсмены страны.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что власти Удмуртии могут заключить соглашение с Европейским союзом дзюдо и Федерацией дзюдо России.