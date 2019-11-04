Удмуртия может подписать соглашение с Европейским союзом дзюдо

Власти Удмуртии могут заключить соглашение с Европейским союзом дзюдо и Федерацией дзюдо России.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на главу союза Сергея Соловейчика.

«Мы с главой Удмуртии планируем заключить соглашение о развитии дзюдо на ближайшие пять лет. Там будут указаны не только меры по развитию спорта высших достижений, но и также будет часть семейного дзюдо», — сказал он на первенстве Европы по дзюдо среди юниоров в Ижевске.

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