Удмуртия может подписать соглашение с Европейским союзом дзюдо

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Власти Удмуртии могут заключить соглашение с Европейским союзом дзюдо и Федерацией дзюдо России.
Удмуртия может подписать соглашение с Европейским союзом дзюдо
  • © Itaru Chiba/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на главу союза Сергея Соловейчика.

«Мы с главой Удмуртии планируем заключить соглашение о развитии дзюдо на ближайшие пять лет. Там будут указаны не только меры по развитию спорта высших достижений, но и также будет часть семейного дзюдо», — сказал он на первенстве Европы по дзюдо среди юниоров в Ижевске.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что международный конгресс «История самбо» пройдёт 6—8 ноября в Москве.

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