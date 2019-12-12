Глава ФХР поддержал введение единых правил в хоккее

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поддержал идею унификации правил игры в хоккей.

«Сегодня на чемпионатах мира судят одним образом, в КХЛ и ВХЛ используют другую трактовку правил, а в НХЛ — третью. Это усложняет жизнь болельщика, влияет на уровень удовольствия, который он получает от просмотра хоккея. А ведь одна из наших главных задач — это максимальное вовлечение в хоккей. И инициатива создания единой книги правил должна быть, безусловно, поддержана», — заявил Третьяк на Международном хоккейном форуме в Москве.

Ранее Рене Фазель сообщил, что IIHF хочет приблизиться по правилам к НХЛ.